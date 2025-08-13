Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора заверил Путина в поддержке России

Фото: ТАСС/пресс-служба администрации Приморского края/Александр Сафронов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время переговоров с Владимиром Путиным по телефону подтвердил, что поддерживает все действия России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, северокорейский лидер добавил во время беседы с российским президентом, что его страна "всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ". Также Ким Чен Ын и Путин договорились продолжать поддерживать контакты.

Помимо этого, стороны высоко оценили углубление сотрудничества РФ и КНДР по Договору о стратегическом партнерстве.

Телефонный разговор Путина и Ким Чен Ына состоялся 12 августа. Российский лидер обсудил с председателем КНДР предстоящие переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые пройдут в Анкоридже на Аляске 15 августа.

Кроме того, российский лидер поздравил корейского коллегу с приближающимся национальным праздником 15 августа – 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства. Путин также высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения территории Курской области.

