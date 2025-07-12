Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Путина

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну привет от Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

"Спасибо за возможность беседовать с вами. Это всегда добавляет нам стимулы развивать отношения в развитие тех договоренностей, которые вы с президентом Путиным достигли прежде всего, имея в виду Договор о стратегическом партнерстве", – отметил он.

По словам главы ведомства, российский лидер подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты, и рассчитывает на продолжение прямых контактов в ближайшее время.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Пхеньян по специальному поручению Путина для встречи с руководством КНДР. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с выполнением положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран.

В конце апреля председатель правительства России Михаил Мишустин дал старт строительству автомобильного моста, который пройдет через реку Туманную и соединит страну с КНДР. Церемония, посвященная началу возведения моста, прошла по видеосвязи в присутствии председателя северокорейского кабмина Пак Тхэ Сона.

