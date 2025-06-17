Шойгу по спецпоручению Путина прибыл в КНДР

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в северокорейскую столицу Пхеньян по специальному поручению Владимира Путина для встречи с руководством КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ.

В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы, связанные с выполнением положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, уточнили в аппарате Совбеза.

Предыдущие переговоры Шойгу и лидера республики Ким Чен Ына прошли 4 июня. Они обговорили перспективы восстановления Курской области. Одной из ключевых тем стало рассмотрение вопроса по сохранению памяти о подвиге корейских воинов, которые принимали участие в освобождении региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также на встрече стороны обменялись мнениями по международной повестке, в том числе ситуации вокруг Украины и перспективы развития двусторонних отношений между Россией и КНДР в соответствии с подписанным Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.