Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках переговоров обсудили перспективы восстановления Курской области, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аппарата СБ РФ.

В частности, одной из ключевых тем стало рассмотрение вопроса по сохранению памяти о подвиге корейских воинов, которые участвовали в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, особое внимание было уделено вопросам, поднятым в послании Владимира Путина к главе КНДР. Вместе с тем стороны обменялись мнениями по международной повестке, включая ситуацию вокруг Украины и перспективы развития двусторонних отношений между Россией и КНДР в соответствии с подписанным Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Бои с ВСУ на территории Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года ВС России смогли завершить операцию по полному освобождению области. Лидер Северной Кореи подтвердил, что бойцы КНДР принимали участие в операции.

Путин выразил благодарность Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за помощь в освобождении курского региона. Глава государства отметил, что в КНДР действовали из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Народ России никогда не забудет подвиг корейских бойцов спецназа, подчеркнул президент.

Вскоре после этого в Госдуме предложили увековечить память о военнослужащих КНДР. Как пояснили авторы инициативы, участие военнослужащих Северной Кореи в боях символизирует новую главу в отношениях России и КНДР, а также готовность защищать интересы перед внешними угрозами.

