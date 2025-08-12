Путин обсудил с Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с Трампом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с председателем КНДР Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер поздравил корейского коллегу с приближающимся национальным праздником 15 августа – 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства.

Как в свою очередь подчеркнул Ким Чен Ын, в КНДР считают этот праздник общим и помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками.

"С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле <...> договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", – говорится в сообщении.

Путин также высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения территории Курской области.

Лидеры России и США проведут переговоры в Анкоридже на Аляске в пятницу, 15 августа. Предполагается, что встреча начнется в 14:00 по местному времени.

Ожидается, что основной темой станет вопрос долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома планирует подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса.

