Трамп заявил, что будет убеждать Путина завершить конфликт на Украине

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американский лидер Дональд Трамп планирует настаивать на прекращении конфликта на Украине в ходе встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

"Я скажу ему (Путину. – Прим. ред.): "Вам следует прекратить эту войну. Вам следует прекратить ее". И он не будет связываться со мной", – заявил президент США.

Политик выразил надежду, что встреча будет конструктивной. При этом он назвал ее "скорее предварительной", она сможет заполнить "некоторые пробелы", а также уточнить параметры возможных решений.

Причем Трамп подчеркнул, что именно Путин пригласил его принять участие в урегулировании ситуации на Украине, восприняв данный шаг как желание "покончить с этим".

Более того, президент США сделал акцент, что уважает решение Путина самому приехать на Аляску.

"Я считаю, что это очень уважительно, что президент России приедет в нашу страну, а не мы едем в его страну или даже в какое-то третье место", – обратил внимание глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что сможет определить, состоится ли сделка о мире, уже в течение пары минут после начала диалога. Объясняя свою уверенность, он отметил, что это его работа.

Еще одним итогом лидер США ожидает начало прямых переговоров "за одним столом" между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Такому исходу, по утверждению Трама, поспособствуют именно его усилия.

"Скажу следующее: в конечном счете я добьюсь того, что они оба окажутся в одном помещении. И, думаю, это будет решено", – отметил он, усомнившись в своем присутствии при этом.

Вместе с тем американский президент отказался подтвердить, будет ли Зеленский присутствовать на встрече. На соответствующий вопрос журналиста Трамп ответил, что глава Украины "не является частью этого".

Он добавил, что Зеленский мог бы приехать, однако подчеркнул, что за 3,5 года его украинский коллега провел множество встреч, которые не привели к результату.

В ходе своего выступления Трамп не исключил возможность выхода из дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса после переговоров.

"Возможно, я выйду, пожелаю удачи, и этим все кончится. Я могу сказать, что урегулировать это не получится", – пояснил глава американской администрации.

Также он пообещал проинформировать Зеленского и европейских лидеров об итогах встречи. Политик не исключил, что с последними свяжется сразу же, как только выйдет из переговорной комнаты.

Встреча Путина и Трампа состоится на Аляске в пятницу, 15 августа. Основной темой обсуждения станет вопрос долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал это событие значительным прорывом для американской дипломатии. В свою очередь, губернатор Аляски Майк Данливи подтвердил готовность штата принять встречу президентов, отметив, что он идеально подходит для такого мероприятия благодаря своей географии и истории.

СМИ писали, что Путин сядет за стол переговоров с Трампом в роли победителя. Журналисты сравнили Трампа с игроком в покер, а Путина – с шахматистом, который просчитывает ходы и разрабатывает стратегию, анализируя действия противника.