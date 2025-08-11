Трамп заявил, что "едет в Россию" 15 августа

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме заявил, что в пятницу, 15 августа, "едет в Россию".

"Я встречусь с (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным. Я отправлюсь в Россию в пятницу", – сказал американский лидер, подтвердив планы провести встречу с российским лидером.

При этом Трамп не привел никаких подробностей.

Ранее сообщалось, что саммит президентов планируют провести на Аляске 15 августа. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что главы государств в ходе переговоров сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Губернатор Аляски Майк Данливи отмечал, что штат готов принять встречу президентов. Он сообщал, что Аляска является подходящим местом для такого масштабного мероприятия в силу своей географии и истории.

Как отмечали СМИ, Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель. Журналисты сравнили политику президента США с игрой в покер, а действия лидера России с шахматами, подчеркнув, что тот просчитывает ходы и по анализу противников определяет стратегию.