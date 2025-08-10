Лидеры Евросоюза призвали Трампа вести переговоры с Россией только в условиях перемирия

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Лидеры стран Евросоюза в своей совместной декларации призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вести переговоры с Владимиром Путиным только в условиях перемирия и защищать интересы безопасности Украины и Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Декларация была принята главами Еврокомиссии, лидерами Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании. В ней говорится, что она принята в преддверии планируемой встречи Трампа и Путина на Аляске.

Европейские лидеры указали на то, что "значимые переговоры" могут проходить только в условиях перемирия или серьезного снижения интенсивности боевых действий. При этом они поддержали усилия Трампа по достижению мира на Украине и предложили ему свою дипломатическую поддержку.

Ранее Трамп объявил о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. При этом он отметил, что дополнительная информация о переговорах будет приведена позднее.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что главы государств в ходе переговоров на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Также в СМИ появилась информация о том, что администрация Белого дома допускает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на переговоры между Путиным и Трампом. При этом окончательного решения о визите Зеленского на Аляску на данный момент нет. Сейчас Вашингтон сосредоточен на планировании двусторонней встречи Путина и Трампа.