Зеленский обвинил Россию в отсутствии изменений в переговорных позициях

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский не видит подвижек в позиции России по переговорам об урегулировании конфликта. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на заявление украинского лидера.

"В последние дни наблюдается сверхвысокая дипломатическая активность. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции", – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что об отсутствии перемен свидетельствуют продолжающиеся инвестиции в оборонный сектор и якобы навязывание со стороны России "идеи "обмена" украинской территории на украинскую территорию".

По словам Зеленского, уступки территорий не гарантируют Украине безопасности, однако обеспечивают России более благоприятные позиции при возобновлении боевых действий.

"Наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность", – сказал украинский президент.

При этом ранее Зеленский признавал, что Украина не сможет вернуть утерянные земли военным путем. Политик считает необходимым искать дипломатические пути решения этого вопроса.

Вместе с тем, по данным журналистов, Владимир Путин уже представил США план по урегулированию конфликта на Украине. Документ якобы был передан через спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа. СМИ считают, что в данный план входят территориальные уступки со стороны Киева.