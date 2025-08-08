Лукашенко заявил, что Россия не потерпит поражение на Украине

Фото: kremlin.ru

Россия не потерпит поражение на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time.

Он добавил, что поражение РФ обойдется всем "очень дорого", в первую очередь США и "людям за океаном". Белорусский лидер также напомнил, что Россия обладает большим ядерным потенциалом.

"А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас", – подчеркнул президент.

Лукашенко также счел, что Россия и Украина не будут воевать, если разумно провести переговоры. По его мнению, страны должны пойти на уступки друг другу.

Кроме того, белорусский лидер назвал глупостью мнение Запада о том, что Россия якобы намерена вступить в конфликт с НАТО. По его словам, у Владимира Путина и политического руководства РФ нет таких целей.

Лукашенко также подчеркнул, что президент России, как и все российское общество, хочет мира и готов к переговорам. Он призвал отнестись к этому с уважением и назвал это качеством русского мира и славян.

Белорусский лидер предложил представить президента США Дональда Трампа на месте Путина.

"Путин где-то там барражирует по Ближнему Востоку, а какой-то (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский, которому вы выволочку непонятно за что и как сделали в Овальном кабинете, позвонил Трампу... Или не позвонил, а через СМИ передал: "Я тут сижу, жду одного и второго. И, Трамп, ты приезжай". Слушай, после этого ни одного пулемета бы он не поставил Украине из-за этого унижения", – заявил Лукашенко.

В интервью он также прокомментировал призыв Зеленского к Путину встретиться в Саудовской Аравии. По словам белорусского лидера, он обсуждал этот вопрос с российским президентом, и добавил, что и сам не поехал бы на встречу.

"Я говорю: "Володя, тебе там делать нечего". Это было мое мнение. Это выглядело, понимаете, как позерство какое-то. Прилетел: "Я тебя тут жду, давай, приезжай на ковер, тут где-то Трамп", – подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что так в политике не делается и что Путин "никогда на это не пойдет". Решение отказаться от встречи с Зеленским в таком контексте Лукашенко поддержал.

Ранее белорусский лидер подчеркивал, что Россию и Белоруссию невозможно поставить на колени. Он также указывал, что страны готовы отстаивать свои интересы, и если кто-то хочет быть посредником между РФ и Украиной, то он должен делать это аккуратно.

