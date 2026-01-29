Россияне активно покупают товары для зимних видов спорта на фоне снегопадов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россияне стали активнее приобретать товары для зимних видов спорта с приходом морозов и снегопадов. Об этом Москве 24 сообщила пресс-служба маркетплейса "Мегамаркет".

По данным площадки, в ноябре и декабре 2025 года продажи зимних товаров были относительно стабильными. Но в январе 2026-го спрос увеличился в 6 раз, а на инвентарь для детских развлечений – тюбинги, коньки и санки – в 3 раза.

Больше всего покупатели выбирают горнолыжную и сноубордическую одежду: спрос на нее вырос в 20 раз, а на крепления для беговых лыж – более чем в 18 раз. Кроме того, увеличились продажи ледовых коньков, лыжных палок и аксессуаров для лыж и сноубордов.

В категории детских развлечений первое место заняли тюбинги – на них пришлось 72% всех заказов. Также существенно выросли продажи санок и детских ледянок.

С начала сезона лидерами по объему продаж зимних спорттоваров остаются Москва и Подмосковье: на них приходится свыше 60% всех продаж. Второе место занял Санкт-Петербург, а третье – Нижегородская область. В сегменте детских развлечений столичных регион формирует 67% объема продаж. Также в топ-3 вошли Петербург и Краснодарский край.

Ключевой аудиторией оказались мужчины в возрасте от 36 до 45 лет. На их долю пришлось порядка 25% всех заказов. В категории детских развлечений они совершили почти 30% от всех продаж, а в сегменте зимнего спорта – около 25%. При этом общая доля мужчин всех возрастов в категории зимнего спорта увеличилась с 33 до 48%, что демонстрирует растущий интерес к активному семейному отдыху.

"Январские снегопады показали, что зимние развлечения становятся важной частью семейного досуга. Мужчины выбирают не только снаряжение для себя, но и развлечения для детей – совместный активный отдых на свежем воздухе продолжает набирать популярность", – добавили в "Мегамаркете".

