Трамп выступит с заявлением на неизвестную тему в ночь на 30 января

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в ночь на 30 января. Об этом пишет RT, ссылаясь на опубликованное на сайте Roll Call расписание главы Белого дома.

Выступление запланировано на 00:30 по московскому времени из Овального кабинета. Тема речи пока не разглашается.

Накануне, 28 января, американский лидер заявлял о приближении к Ирану крупной армады военных кораблей Соединенных Штатов. Он выразил надежду, что эскадра поспособствует завершению сделки.

Вместе с тем Трамп отмечал, что военные США сосредоточили крупные силы вблизи Ирана. При этом глава Белого дома не стал уточнять, какими станут следующие шаги американских властей в отношении Ирана, однако подчеркнул, что дипломатия все еще остается одним из вариантов.