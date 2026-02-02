Президента Польши в Израиле обвинили в оскорблении памяти жертв Холокоста

Фото: ТАСС/EPA/Piotr Nowak

Президент Польши Кароль Навроцкий, который обвинил СССР в причастности к Холокосту, оскорбил память жертв и советских солдат-освободителей, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

"Мы с решительным возмущением отвергаем попытки переложить ответственность за Холокост с нацистских палачей на тех, кто ценой миллионов жизней остановил фашизм", – подчеркнул он.

Трапиров указал на то, что высказывания польского лидера являются не только искажением истории, но и опасным актом "исторического и политического ревизионизма". Он также напомнил, что ворота Освенцима открыли солдаты Красной армии, а не заявления политиков и "переписанные учебники".

Общественник добавил, что признание этого является не вопросом идеологии, а "исторической честностью". Кроме того, тот, кто пытается приравнять "освободителей к палачам", участвует в обелении фашизма.

Недавно Навроцкий, исказив исторические факты, обвинил СССР в Холокосте. Он признал, что советские военные освободили в 1945 году семь тысяч выживших узников немецкого нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме.

Однако он заявил, что узников "не ждала свобода", и вновь озвучил обсуждаемый среди властей Польши посыл об ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, которое привело к трагедии Холокоста.

