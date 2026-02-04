04 февраля, 12:25Происшествия
Два уголовных дела возбудили после нападения в школе Красноярска
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"
Два уголовных дела возбуждено после нападения на детей в одной из школ Красноярска, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Отмечается, что на место инцидента выехали следователи.
О ЧП в школе Красноярска стало известно 4 февраля. По информации местного МВД, ученица 8-го класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку. Кроме того, она ударила нескольких школьников предметом, похожим на молоток.
В результате пострадали пятеро учеников и учитель, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По информации СМИ, ожоги получили две девочки и мальчик. Еще две школьницы, а также учитель, пострадали от удара молотком.
При этом ранее сообщалось, что пострадали три человека. Как уточняли в региональном министерстве здравоохранения, дети были госпитализированы.