04 февраля, 12:25

Происшествия

Два уголовных дела возбудили после нападения в школе Красноярска

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Два уголовных дела возбуждено после нападения на детей в одной из школ Красноярска, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Отмечается, что на место инцидента выехали следователи.

О ЧП в школе Красноярска стало известно 4 февраля. По информации местного МВД, ученица 8-го класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку. Кроме того, она ударила нескольких школьников предметом, похожим на молоток.

В результате пострадали пятеро учеников и учитель, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По информации СМИ, ожоги получили две девочки и мальчик. Еще две школьницы, а также учитель, пострадали от удара молотком.

При этом ранее сообщалось, что пострадали три человека. Как уточняли в региональном министерстве здравоохранения, дети были госпитализированы.

