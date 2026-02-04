Вакцину от ротавирусной инфекции подготовили к выпуску в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России разработана вакцина против ротавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вакцина от ротавируса готовится к выпуску", – уточнила она в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации.

Кроме того, Попова обратила внимание на выполнение задачи, поставленной Владимиром Путиным, согласно которой все вакцины в национальном календаре должны быть исключительно отечественными.

По ее словам, за пять лет в России полностью исчезла необходимость закупки тест-систем у других стран.

Ранее Минздрав одобрил применение мРНК-вакцин в клинической практике для лечения меланомы, а также пептидных вакцин для борьбы со злокачественными новообразованиями.

Глава ведомства Михаил Мурашко подчеркнул, что данное решение является первым шагом в использовании подобных вакцин, и в дальнейшем потребуется тщательная оценка их эффективности и безопасности.

