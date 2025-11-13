Центр "Вектор" выявил свыше 60 новых вирусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты государственного центра вирусологии "Вектор" выявили свыше 60 неизвестных вирусов. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Александр Агафонов на форуме "Золотая долина" в Новосибирске.

Он рассказал, что вирусы были обнаружены по результатам исследования образцов из 50 российских регионов. Специалистами была изучена их генетическая структура. Некоторые вирусы выделили, чтобы рассмотреть их биологические свойства.

Роспотребнадзор сообщал, что в России число выявляемых случаев гриппа за неделю выросло более чем в 6 раз по сравнению с началом октября. При этом заболеваемость респираторными инфекциями остается на сезонном уровне.

Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A (H3N2). Выявленные вирусы соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона.

Ранее в Москве продлили работу мобильных пунктов вакцинации около станций метро, МЦК и МЦД. Прививку там сделали уже более 140 тысяч человек. Перед процедурой врач проводит осмотр, а после выдает рекомендации и сертификат.

В будние дни пункты работают с 08:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 18:00, по воскресеньям – с 09:00 до 16:00.

