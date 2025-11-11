Роспотребнадзор опроверг слухи о появлении нового вируса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) хорошо изучен. Он обладает сезонностью и не свидетельствует о появлении нового патогена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

СМИ ранее писали о том, что в мире якобы распространяется новый РСВ, симптомы которого напоминают простуду. Журналисты утверждали, что вирус так же опасен, как COVID-19.

"ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана тест-система, которая позволяет выявлять 25 различных вирусов, в том числе РСВ", – указало ведомство.

Для защиты от респираторных вирусов гражданам рекомендовали избегать мест массового скопления людей, ограничить контакты при первых признаках заболевания, проветривать помещения и мыть руки.

РСВ – вирус семейства Pneumoviridae. Он поражает клетки дыхательных путей и может стать причиной бронхита и пневмонии. Распространяется инфекция воздушно-капельным путем. В группе риска по развитию тяжелых форм находятся младенцы и пожилые люди, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ранее сингапурские ученые провели исследования и сообщили, что у 5–10% пациентов, зараженных РСВ, симптомы напоминали грипп. Они также рассмотрели 13 случаев госпитализации в связи с коронавирусом, гриппом и РСВ. Выяснилось, что от респираторно-синцитиального вируса погибал каждый 20-й пациент.