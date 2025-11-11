Роспотребнадзор: число случаев гриппа увеличилось в 6 раз за неделю

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Число выявляемых случаев гриппа за неделю в России выросло более чем в 6 раз по сравнению с началом октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Заболеваемость респираторными инфекциями остается на сезонном уровне", – уточнили в ведомстве.

Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A (H3N2). При этом выявленные вирусы соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона.

В то же время заболеваемость COVID-19 снизилась на 22,2% за неделю, составив 5,6 тысячи случаев. В рамках всероссийской кампании по вакцинации прививку от гриппа сделали свыше 59,4 миллиона россиян – 40,3% населения страны.

В Москве продлили работу мобильных пунктов вакцинации около станций метро, МЦК и МЦД. Прививку там сделали уже более 140 тысяч человек. Перед процедурой врач проводит осмотр, а после выдает рекомендации и сертификат.

В будние дни пункты работают с 08:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 18:00, по воскресеньям – с 09:00 до 16:00.