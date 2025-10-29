Грипп в Москве в этом году появился раньше из-за теплой осени

Фото: depositphotos/IgorVetushko

В этом году вирусы гриппа в Москве зафиксировали на 3 месяца раньше, чем в предыдущем, из-за теплой осени, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

"Мы за последние две недели видим резкое увеличение находок вирусов гриппа среди заболевших. То есть если раньше это были вирусы не гриппозной этиологии, то сейчас мы видим вирусы гриппа", – отметила она.

Андреева добавила, что что это рано. В прошлом году первые случаи были зарегистрированы лишь в конце января – начале февраля. В этом сезоне вирус активизировался уже в конце октября. По ее словам, это "не очень хороший прогностический признак".

Ранее в Москве стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Привиться можно возле станций метро, МЦК и МЦД, в городских поликлиниках и их филиалах. Пункты открыты для посещения с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 18:00 и по воскресеньям с 09:00 до 16:00. С собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.