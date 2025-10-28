Очаги птичьего гриппа зарегистрированы в некоторых регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Очаги птичьего гриппа регистрируются в ряде европейских стран и некоторых регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство указало на осложнение эпизоотической ситуации по гриппу птиц. В связи с этим местным властям рекомендуется уделить внимание иммунизации граждан, контактирующих с животными и птицами.

Тем временем в Москве продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Прививки делают в поликлиниках и пунктах около станций метро, МЦК и МЦД. Последние можно посетить с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 18:00 и по воскресеньям – с 09:00 до 16:00. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

Для формирования иммунитета необходимо около двух недель, поэтому рекомендуется привиться заблаговременно.