Житель Аляски попал в тюрьму за домогательства к 17-летней девушке на борту самолета

Жителя Аляски приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за домогательства к 17-летней девушке на борту рейса в американский город Сиэтл. Об этом сообщает канал Fox13.

Уточняется, что инцидент произошел 15 января этого года. По данным прокуратуры, 29-летний Трейтон Баллот неоднократно касался внутренней части бедра спящей попутчицы. Девушка несколько раз убирала его руку, а также пыталась огородиться столиком и плюшевой игрушкой, но мужчину это не остановило.

Тогда подросток рассказала обо всем матери, сидящей сзади. В конечном итоге бортпроводники пересадили девушку на другое место. По прилете в Сиэтл Баллот был арестован. После окончания тюремного срока злоумышленник должен будет в течение 10 лет находиться под надзором.

Ранее в Англии пассажир переполненного междугороднего поезда подвергся домогательствам со стороны попутчицы. Инцидент произошел в поезде, который следовал из Шеффилда в Уэрксоп. Женщина начала домогаться пассажира в момент, когда он проходил рядом с ее местом. В связи с этим мужчина обратился к сотрудникам полиции. При этом информация о том, какое именно действие совершила попутчица, не приводится.