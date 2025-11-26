Daily Mail: замужняя женщина домогалась до 20-летнего юноши в Испании

Фото: 123RF.com/breizhatao

В Испании на острове Майорка 38-летняя замужняя ирландка домогалась до 20-летнего шведа в хаммаме, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

По данным СМИ, женщина вместе с мужем отдыхала в отеле в Магалуфе. Там она познакомилась со шведом. После их короткого разговора о курорте парень отправился к бассейну, а затем в хаммам. Женщина последовала за ним.

Уже в бане ирландка коснулась полового органа шведа через полотенце, чем вызвала возмущение. Парень обратился к персоналу отеля и рассказал о случившемся. Сотрудники вызвали Гражданскую гвардию. Поначалу женщина отрицала факт домогательств, но позже созналась. Свои действия она объяснила недоразумением. По словам ирландки, ей показалось, что парень проявил к ней интерес, поэтому и позволила себе такое.

Злоумышленницу оставили на ночь в полицейской камере, а утром освободили под залог. В ноябре этого года прокуратура потребовала приговорить ирландку к полутора годам лишения свободы, а также выплатить компенсацию 440 фунтов стерлингов пострадавшему шведу.

Ранее женщина-курьер сервиса доставки еды в США попала под суд после того, как обвинила клиента в домогательствах. Инцидент произошел в октябре 2025 года. 23-летняя блогер и курьер доставки DoorDash Ливи Роуз Хендерсон, выполняя заказ, прибыла по указанному адресу, вошла в дом и сняла на камеру мужчину, который спал на диване без штанов. Женщина опубликовала ролик в социальной сети и в подписи к нему отметила, что стала жертвой домогательств.

Однако расследование показало, что та версия событий, которую рассказала Хендерсон, не соответствует действительности. Запись с видеодомофона доказала, что клиент не приглашал курьера в дом и не собирался перед ней обнажаться, а девушка проникла в помещение незаконно и сняла человека, который находился в уязвимом положении.