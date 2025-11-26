Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 10:56

Происшествия
Главная / Новости /

Daily Mail: замужняя женщина домогалась до 20-летнего юноши в Испании

В Испании замужняя женщина домогалась до 20-летнего парня в хаммаме

Фото: 123RF.com/breizhatao

В Испании на острове Майорка 38-летняя замужняя ирландка домогалась до 20-летнего шведа в хаммаме, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

По данным СМИ, женщина вместе с мужем отдыхала в отеле в Магалуфе. Там она познакомилась со шведом. После их короткого разговора о курорте парень отправился к бассейну, а затем в хаммам. Женщина последовала за ним.

Уже в бане ирландка коснулась полового органа шведа через полотенце, чем вызвала возмущение. Парень обратился к персоналу отеля и рассказал о случившемся. Сотрудники вызвали Гражданскую гвардию. Поначалу женщина отрицала факт домогательств, но позже созналась. Свои действия она объяснила недоразумением. По словам ирландки, ей показалось, что парень проявил к ней интерес, поэтому и позволила себе такое.

Злоумышленницу оставили на ночь в полицейской камере, а утром освободили под залог. В ноябре этого года прокуратура потребовала приговорить ирландку к полутора годам лишения свободы, а также выплатить компенсацию 440 фунтов стерлингов пострадавшему шведу.

Ранее женщина-курьер сервиса доставки еды в США попала под суд после того, как обвинила клиента в домогательствах. Инцидент произошел в октябре 2025 года. 23-летняя блогер и курьер доставки DoorDash Ливи Роуз Хендерсон, выполняя заказ, прибыла по указанному адресу, вошла в дом и сняла на камеру мужчину, который спал на диване без штанов. Женщина опубликовала ролик в социальной сети и в подписи к нему отметила, что стала жертвой домогательств.

Однако расследование показало, что та версия событий, которую рассказала Хендерсон, не соответствует действительности. Запись с видеодомофона доказала, что клиент не приглашал курьера в дом и не собирался перед ней обнажаться, а девушка проникла в помещение незаконно и сняла человека, который находился в уязвимом положении.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика