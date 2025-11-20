Курьер в США попала под суд после того, как обвинила клиента в домогательствах

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Женщина-курьер сервиса доставки еды в США попала под суд после того, как обвинила клиента в домогательствах, сообщает Complex.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. 23-летняя блогер и курьер доставки DoorDash Ливи Роуз Хендерсон, выполняя заказ, прибыла по указанному адресу, вошла в дом и сняла на камеру мужчину, который спал на диване без штанов. 12 октября она опубликовала ролик в TikTok, а в сопроводительном тексте утверждала, что стала жертвой сексуальных домогательств.

Она также пожаловалась на блокировку аккаунта работодателем, заявив, что ее якобы лишили работы из-за жалобы на клиента. О случившемся она сообщила в полицию.

Однако расследование показало, что та версия событий, которую рассказала Хендерсон, не соответствует действительности. Запись с видеодомофона доказала, что клиент не приглашал курьера в дом и не собирался перед ней обнажаться. Девушка проникла в помещение незаконно и сняла человека, который находился в уязвимом положении.

Хендерсон арестовали 10 ноября, она предстала перед судом по статьям о незаконном наблюдении и распространении материалов этого наблюдения. За каждое из преступлений ей грозит до 4 лет тюрьмы.

Кроме того, представители DoorDash подтвердили, что заблокировали аккаунт девушки за нарушение правил безопасности. Вместе с этим клиенту, который стал жертвой съемки, также запрещено использовать сервис.

