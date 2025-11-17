Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве задержан мужчина по обвинению в развращении детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.

По данным ведомства, в январе прошлого года злоумышленник 1987 года рождения начал переписываться в Сети с 11-летней девочкой. Спустя время он стал принуждать ребенка, чтобы та высылала ему интимные снимки и видео. Затем во время личной встречи мужчина совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера.

В октябре этого года злоумышленник аналогичным образом поступил с 13-летней девочкой. В результате мужчину удалось задержать и предъявить ему обвинение по статье "Иные насильственные действия сексуального характера", "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", а также "Развратные действия".

Злоумышленник отправлен в СИЗО. Его проверяют на причастность к аналогичным действиям. Ведомство попросило граждан при наличии любой информации о совершенных данным лицом преступлениях сообщить следователям по телефону 8 (495) 358-62-38. Также сведения можно передать в отделение, которое расположено на Ставропольской улице.

Ранее в Омске вынесли приговор иерею храма Нерукотворного Образа Спасителя по делу о развращении 12-летнего мальчика. Выяснилось, что священник приглашал ребенка к себе на ночь. Родители мальчика были не против, так как считали, что сыну так удобнее ходить утром в церковь.

Было возбуждено дело по статьям "Развратные действия" и "Покушение на совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста". Иерея приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Он также лишен права занимать должности в РПЦ и заниматься церковной деятельностью в течение 15 лет.

