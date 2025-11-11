Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 14:11

Происшествия

Актера из "Игры в кальмара" оправдали по делу о домогательствах

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Firstman Studio, Netflix, Siren Pictures

Суд Южной Кореи оправдал 81-летнего актера О Ен Су по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

Актер, получивший известность благодаря роли в сериале "Игра в кальмара", был оправдан 11 ноября. Прежний приговор был отменен судом высшей инстанции. Изначально его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

"Потерпевшая неохотно согласилась на предложение подсудимого обняться, и действие было совершено. Интенсивность объятий и специфический характер акта четко не установлены, что затрудняет вывод о том, что имело место непристойное нападение", – сообщили в суде.

Также там заявили, что воспоминания потерпевшей могли быть искажены.

Обвинение актеру было предъявлено в ноябре 2022 года. Утверждалось, что в 2017 году он допустил незаконные действия в отношении женщины. Предполагаемая потерпевшая обратилась в суд в декабре 2021 года, но в апреле дело было закрыто.

Читайте также


судыпроисшествияза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика