K-pop певица IU засудила бывшего одноклассника и еще 180 человек за дипфейки

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Южнокорейская k-pop певица IU (настоящее имя Ли Джи Ын) через агентство EDAM Entertainment засудила бывшего одноклассника и еще 180 человек за дипфейки, угрозы, клевету и вторжение в личную жизнь, передает JoongAng Daily.

Компания обратила внимание на то, что проблемы, с которыми сталкивается их клиентка, не ограничиваются только распространением ложной информации о ее жизни и профессиональной деятельности. Среди них есть и угрозы жизни, и обвинения в заимствовании чужих идей.

В одной из таких ситуаций обвиняемый заявлял, что IU якобы занималась шпионажем. Однако человек не являлся на допросы и неоднократно отказывался отвечать на вопросы следователей. В результате дело было передано в прокуратуру, где оно сейчас находится на рассмотрении.

Скандал, связанный с обвинениями в плагиате, разразился в прошлом году. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и вынудил EDAM активно защищать свою артистку.

Агентство утверждает, что один из обвиняемых, который продолжает распространять ложные сведения и клевету в адрес IU, предположительно ее бывший одноклассник. Несмотря на иск, он продолжает оказывать давление на певицу.

Согласно данным агентства, на текущий момент уже были рассмотрены некоторые вопросы и по ряду из них были приняты решения.

Шестеро злоумышленников, занимавшихся кибербуллингом, были оштрафованы. Трое из них были направлены на курсы по этике поведения в интернете. Еще один человек получил условное наказание с испытательным сроком.

Обвиняемый распространял ложную информацию об IU и угрожал ей, за что был оштрафован на 3 миллиона вон (2 140 долларов США). Он подал апелляцию, оспаривая решение суда, и дело все еще рассматривается.

Также EDAM рассказало о взаимодействии с различными структурами для выявления лиц, которые пытаются уйти от ответственности, используя зарубежные IP-адреса или находясь за границей. Агентство дало понять, что не собирается прекращать свою деятельность в этом направлении и будет продолжать подавать новые иски.

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