Дочь Клинта Иствуда арестована за домашнее насилие

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Актриса и модель Франческа Иствуд, дочь актера Клинта Иствуда, арестована за домашнее насилие в калифорнийском Беверли-Хиллз, пишет "Газета.ру" со ссылкой на портал TMZ.

31-летняя Иствуд, по данным полиции, 12 октября поссорилась со своими партнером во время автомобильной поездки. В какой-то момент женщина ударила его, поэтому мужчина позвонил полицейским.

В участке правоохранители опросили участников потасовки и заметили на мужчине видимые травмы, поэтому завели дело на Франческу. От медицинской помощи ее партнер отказался, а сама актриса внесла залог в размере 50 тысяч долларов и освободилась из-под стражи.

Ранее суд американского штата Нью-Йорк приговорил певца Джастина Тимберлейка к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде. Также он должен выплатить штраф и публично заявить о вреде вождения в нетрезвом виде. Инцидент произошел еще 17 июня в элитном районе в пригороде Нью-Йорка Хэмптонсе.

