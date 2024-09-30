Yonhap: член группы BTS оштрафован на 11,4 тысячи долларов за пьяную езду на самокате

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Суд в Южной Корее наложил штраф в размере 15 миллионов вон (11,4 тысячи долларов) на участника популярной группы BTS Мин Юн Ги (Suga) за вождение электросамоката в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на источник.

Прокуратура выдвинула обвинения против музыканта в рамках ускоренного судебного разбирательства 10 сентября. При таком подходе суду направляется просьба назначить штраф. В течение недели Мин Юн Ги может обжаловать решение.

Инцидент с исполнителем произошел в начале августа. Сотрудники полиции заметили, как Мин Юн Ги пытается подняться после падения с электросамоката. При этом в его крови обнаружили алкоголь.

Ранее Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в элитном курорте Хэмптонс в штате Нью-Йорк. Его остановили в состоянии алкогольного опьянения 17 июня, а днем позже, 18 июня, состоялся суд. После инцидента в СМИ появилась информация об алкогольной зависимости артиста, которую он скрывал несколько лет.