ABC News: Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в США

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Американского певца Джастина Тимберлейка арестовали в элитном курорте Хэмптонс округа Саффолк в штате Нью-Йорк за вождение в нетрезвом виде, передает телеканал ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 17 июня, а суд назначили на 18-е число.

Ранее в суд поступила жалоба на американского рэпера Канье Уэста. Модель Лорен Пишотта, работавшая ассистенткой певца, заявила о сексуальных домогательствах и неправомерном увольнении.

Между тем в амстердамском аэропорту Схипхол была задержана рэп-исполнительница Ники Минаж из-за обнаружения у нее легких наркотиков. Эту информацию подтвердила военная полиция.

