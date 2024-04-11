Суд арестовал имущество бизнес-тренера Шабутдинова и его сообщника

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

На имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова и его подельника Василия Алексеева наложен арест на общую сумму 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова следователя МВД.

Отмечается, что вопрос о продлении ареста блогеру рассматривали в Таганском районном суде Москвы.

Шабутдинова арестовали в декабре 2023 года. Его обвинили в создании ложного впечатления у россиян об образовательных курсах по предпринимательской работе.

Позже МВД возбудило еще 7 уголовных дел против Шабутдинова. Его обвинили в совершении 50 корыстных тяжких преступлений.

