Page Six: экс-помощница Канье Уэста обвинила его в сексуальных домогательствах

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Модель Лорен Пишотта, работавшая ассистенткой американского рэпера Канье Уэста, подала на него в суд за сексуальные домогательства и неправомерное увольнение, сообщает издание Page Six.

Девушка начала работать с рэпером в июле 2021 года. Она заявила, что он непристойно вел себя, отправлял ей сообщения вульгарного характера и делился записями его интимных связей с другими женщинами.

Модель добавила, что Уэст уволил ее в октябре 2022 года. В качестве компенсации ей якобы предложили три миллиона долларов, однако так и не выплатили их. Теперь Пишотта требует компенсацию за нарушение условий контракта и нездоровую рабочую обстановку.

В апреле стало известно, что Канье Уэста подозревают в нападении на мужчину, которое произошло во время свидания с супругой музыканта Бьянкой Цензори. По данным стороны защиты, Уэст защищал свою жену, к которой начал домогаться незнакомец.

По версии представителя артиста, мужчина врезался в Цензори, засунул руки под платье и, схватив за талию, развернул ее. В сообщении отметили, что после этого рэпер ударил нападавшего в лицо, а неизвестный мужчина позже снял побои и обратился в полицию.

