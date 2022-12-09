Канье Уэста лишили докторской степени из-за антисемитских высказываний

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Американского рэпера Канье Уэста лишили докторской степени Института искусств Чикаго за скандальные высказывания о Гитлере. Об этом сообщает музыкальный журнал NME.

Президент учреждения Элиза Тенни назвала заявления музыканта антиафроамериканскими и антисемитскими, а также направленными против чернокожих и евреев. Она отметила, что именно "отвратительные слова" Уэста послужили поводом для аннулирования ученой степени.

"Хотя мы твердо верим в право выражать разнообразие мнений и убеждений, характер поведения Уэста ясно показал, что аннулирование было уместным", – сказала представитель учреждения.

Также она добавила, что решение было принято после поданной студентами петиции, которая собрала четыре тысячи подписей.

Рэперу присудили степень Института искусств Чикаго в 2015 года в знак признания его художественных достижений.

Ранее Уэст дал интервью обозревателю Гэвину Макиннесу, в котором призывал евреев простить Гитлера и обвинил представителей еврейской расы в том, что они испортили репутацию фюрера за то, что он "изгнал их из страны".

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