Актриса Анна Кендрик рассказала, что 7 лет не могла выйти из токсичных отношений

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Актриса Анна Кендрик, известная по роли в саге "Сумерки", рассказала, что семь лет не могла выйти из токсичных отношений, однако не признавала их таковыми. Об этом она сообщила на подкасте Call Her Daddy.

Артистка не назвала имени бывшего спутника, однако отметила, что расставание произошло незадолго до начала съемок фильма "Элис, дорогая", который посвятили теме эмоционального насилия. По ее словам, все, что было написано в Сети об абьюзивных отношениях, не сходилось с ее ситуацией.

"Это было неожиданно, но основывалось на глубоком доверии и любви к этому человеку. Я думала, что проблема во мне", – отметила Кендрик.

Она также упомянула, что за последние годы у нее и ее бывшего партнера было несколько сеансов терапии, на которых он осознал свои ошибки.

Между тем колумбийская певица Шакира рассказала, что смогла пережить расставание с испанским футболистом Жераром Пике с помощью музыки. По ее словам, в непростой период расставания с Пике ей также помогли близкие, которые поддерживали ее. Певица также отметила, что, по ее мнению, любовь существует "для избранных".