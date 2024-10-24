Певица Шакира тяжело переживала расставание с бывшим партнером Пике

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Колумбийская певица Шакира смогла пережить расставание с испанским футболистом Жераром Пике с помощью музыки. Об этом она рассказала в интервью испанскому GQ.

"В течение многих месяцев после разрыва я молчала, пытаясь пережить горе. Я не могла начать скорбеть, пока не начала писать музыку. Это стало моим способом исцеления. Этот процесс нелинеен, он полон взлетов и падений", – поделилась Шакира.

По ее словам, в непростой период расставания с Пике ей также помогли близкие, которые поддерживали ее. Кроме того, в интервью певица рассказала, что для нее примером истинной любви являются ее родители, которые вместе уже 50 лет.

"Я вижу, как моя мама смотрит на моего отца, как будто он – последний человек на планете, и он отвечает ей тем же. Они по-прежнему как влюбленные. Моему отцу 93 года, и он никогда не допускает ошибок. Но у них такая любовь, которая выдерживает все испытания", – объяснила Шакира.

Певица также отметила, что, по ее мнению, любовь существует "для избранных".

"Это своего рода VIP-клуб, в который не все могут войти. Некоторые становятся его частью, и им повезло", – заключила исполнительница.

Ранее Шакира посвятила песню Пике, в которой заявила бывшему партнеру, что он только притворяется чемпионом. Певица, вероятно, записала песню после того, как бойфренд оставил ее с детьми и ушел после 12 лет отношений к другой. Песня за день собрала 54 миллиона просмотров.