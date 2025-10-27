Суд отправил последователя блогера Лесли в колонию за домогательства к девушке

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичный суд вынес приговор последователю пикап-коуча Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.) Алексею Башину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Башина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Ранее сообщалось о его аресте по делу о приставании к девушке.

О ситуации с домогательствами стало известно 25 июня. Неизвестные мужчины подходили к женщинам на улицах Москвы и касались их руками. Выяснилось, что к подобному поведению их подтолкнули курсы Лесли.

Пострадавшие собирались подать коллективный иск против Лесли. Он обвинил девушек в хайпе и выразил уверенность, что в России для него не будет никаких серьезных последствий за распространение книг и проведение тренингов.

Однако против него было возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера. Также Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста двум его последователям.