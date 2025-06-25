Против создателя "курсов по домогательствам" Алекса Лесли подадут коллективный иск

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Против коуча, создателя "курсов по домогательствам" Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.) готовится коллективный иск в суд и обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом Москве 24 заявила девушка по имени Полина, одна из пострадавших от действий пикаперов.

Ранее несколько женщин столкнулись с домогательствами на улицах Москвы. Неизвестные мужчины подходили к ним и касались разных мест. Позже выяснилось, что все эти инциденты были частью тренинга Лесли.

"Молодые люди трогают их за грудь, ягодицы, поднимают юбки. <...> Человек <...> напрямую продает курсы, призывает своих учеников совершать уголовно наказуемые преступления, насиловать девушек в туалетах", – поделилась Полина.

По данным ряда телеграм-каналов, сам коуч во время лекций призывает неуверенных парней правильно знакомиться с девушками. Участников курса обучают подходить к незнакомкам и прикасаться к ним под различными предлогами и легендами.

Лесли объясняет, что "женщина хочет секса", но только по тем правилам, которые у нее в голове. По его мнению, мужчинам стоит либо соблазнять их классически, либо придумывать легенду о том, что трогать их нормально. Кроме того, по информации СМИ, сам пикапер и его ученики обмениваются опытом знакомства с девушками и публикуют видео с их реакцией в закрытых чатах.

"Ни один здоровый человек так делать не будет. Здесь мы четко можем отследить как минимум пару диагнозов психологических, которые точно можно поставить", – заявила в беседе с Москвой 24 клинический психолог Юлия Габерштейн.

Специалист уверена, что таким пикаперам нужно обратиться к психологу. При этом коучи и их ученики своими методами наносят женщинам психологические травмы, из которых вытекают недоверие к мужчинам и низкая самооценка.

"Это не просто хулиганское поведение, не просто шалость – это правонарушение, которое, судя по всему, связано с особенностями психического состояния данного человека", – высказался зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с "Газетой.ру".

Парламентарий считает, что человека, призывающего к подобному, нужно не просто изолировать, а отправить на принудительное лечение. Только это станет гарантией того, что коуч вернется обратно в адекватном состоянии.

"Сейчас выпускать его на улицу просто опасно, потому что <...> это действия, которые, судя по всему, отражают стойкое психическое расстройство", – резюмировал Милонов.

Лесли уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей. В 2019 году Роскомнадзор заблокировал его сайт, на котором продвигались призывы к преумножению беспорядочных сексуальных связей и отрицание семейных ценностей.

Ранее ученица спортивной академии фигуриста Евгения Плющенко 16-летняя Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова. По ее словам, тот приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать массаж во время сборов в Кисловодске.

