Полицейские задержали последователя коуча Алекса Лесли

Фото: телеграм-канал "Алекс Лесли"

В Москве полицейские задержали последователя блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) по делу о приставании к женщинам. Об этом пишет RT со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов", – говорится в сообщении.

Как подчеркнула Волк, задержанный является уроженцем Тульской области 1993 года рождения. Его передадут в следственные органы.

Женщины столкнулись с домогательствами на улицах Москвы 25 июня. Неизвестные мужчины подходили к ним и касались разных мест. Выяснилось, что эти случаи были частью тренинга Лесли. По словам одной из пострадавших, коуч продавал курсы с советами насиловать девушек в туалетах и предлагал им прикасаться к незнакомкам под разными предлогами и легендами.

Пострадавшие планируют обратиться в суд с коллективным иском. При этом сам Лесли заявил, что в России у него не будет никаких последствий, и обвинил девушек в "хайпе".

Спустя время СК возбудил уголовное дело против блогера по статье о склонении к совершению изнасилования. Правоохранители проводят действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

