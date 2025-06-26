"Читай-город" и "Эксмо" приостановили продажу книг коуча Алекса Лесли

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Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" приостановила продажу книг авторства коуча Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.), сообщили РИА Новости в пресс-службе сети.

Такое решение принято до прояснения ситуации и проведения экспертизы. Кроме того, в "Читай-городе" отметили, что сеть книжных действует строго в рамках закона и соблюдает нормы российского законодательства. Появляющиеся в магазинах книги официально разрешены к продаже.

В свою очередь, в издательстве "Эксмо" заявили "Газете.ру", что также приостановили продажи книг коуча после возбуждения уголовного дела.

"Карточки товаров в книжных магазинах, сервисах и маркетплейсах будут закрыты и недоступны", – заявили в издательстве.

Такие книги Лесли, как "Жизнь без трусов", "Охота на самца", "Соблазнение с научной точки зрения", "Мне всегда дают", недоступны на сайте издательства "Эксмо" и в онлайн-магазине "Читай-города". При этом их все еще можно купить на маркетплейсах.

Несколько женщин столкнулись с домогательствами на улицах Москвы. Неизвестные мужчины подходили к ним и касались разных мест. Выяснилось, что эти случаи были частью тренинга Лесли. По словам одной из пострадавших девушек, коуч продавал курсы, на которых советовал ученикам насиловать девушек в туалетах и предлагал им прикасаться к незнакомкам под разными предлогами и легендами.

Пострадавшие планируют обратиться в суд с коллективным иском. При этом сам Лесли заявил, что в России у него не будет никаких последствий. По его словам, девушки, которые жалуются и грозят судом, всего лишь "хайпят".

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что против Лесли возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. Правоохранители проводят действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.