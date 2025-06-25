Автор "курса по домогательствам" Алекс Лесли ответил на угрозы иском

Фото: телеграм-канал "Алекс Лесли"

Коуч Алекс Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.) уверен, что в России у него не будет никаких последствий за продвижение "курсов по домогательствам". Об этом он заявил в беседе с Москвой 24.

"Меня проверяют 23 года, уже все читают мои книги, и, к счастью, никаких проблем пока не было, людям все нравится, люди довольны", – ответил он на угрозы иском со стороны женщин.

По его словам, малый процент девушек, которые жалуются и грозят судом, всего лишь хайпят. Коуч уверен, что большая часть русских женщин реагируют "адекватно", если к ним подходить "нагло", а не требуют посадить человека в тюрьму.



(инфоповод. – Прим. ред.) из маленького процента этих жалобщиц, которые говорят про личные границы, про эти движения в сторону MeToo ("Я тоже", движение против домогательств. – Прим. ред.) , (которые. – Прим. ред.) популярны в Америке и Германии. Я надеюсь, что у нас это не примет такой оборот, потому что народ в принципе против этого.

Алекс Лесли коуч Я считаю, что просто раздуваютиз маленького процента этих жалобщиц, которые говорят про личные границы, про эти движения в сторону MeTooпопулярны в Америке и Германии. Я надеюсь, что у нас это не примет такой оборот, потому что народ в принципе против этого.

Коуч не считает произошедшее резонансом, так как для него это штатные новости. По мнению автора курсов, это могло бы перерасти в серьезный резонанс с последствиями, если бы происходило не в России, а в США или ФРГ.

Лесли поделился историей о том, как его знакомый поехал в Германию и отсидел там "за это" полгода в тюрьме. Среди подобных стран, где "припирают" мужчин, он назвал Израиль. Со слов коуча, там девушка может отправить мужа на сутки в тюрьму по одному заявлению и это никто не будет проверять.

"Россия пока не дошла до этого маразма, я очень надеюсь, не дойдет", – высказался коуч.

При этом сам Лесли находится не в России, но говорит, что очень любит путешествовать.

Ранее несколько женщин столкнулись с домогательствами на улицах Москвы. Неизвестные мужчины подходили к ним и касались интимных мест, а также снимали происходящее на видео. Оказалось, что инциденты были частью тренинга Лесли.



Одна из пострадавших поделилась, что коуч продает курсы, в которых призывает учеников насиловать девушек в туалетах и совершать другие наказуемые преступления. В частности, Лесли во время лекций призывает парней прикасаться к незнакомкам под разными предлогами и легендами.

Пострадавшие планируют обратиться с коллективным иском в суд, а также направят обращение в Следственный комитет.

Клинический психолог Юлия Габерштейн в беседе с Москвой 24 заметила, что ни один здоровый человек не будет поступать как Лесли и его ученики. Специалист уверена, что пикаперам стоит обратиться к психологам. Кроме того, коуч своими методами наносит женщинам психологические травмы, из-за чего у них развивается недоверие к мужчинам.

Депутат Госдумы Виталий Милонов расценил такое поведение не как хулиганство, а как правонарушение, связанное с психическим состоянием. По мнению парламентария, коуча нужно отправить на принудительное лечение, так как его опасно выпускать на улицу.

