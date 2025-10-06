Форма поиска по сайту

06 октября, 19:54

Происшествия

Мосгорсуд утвердил заочный арест блогера Алекса Лесли

Фото: телеграм-канал "Алекс Лесли"

Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов), сообщает РИА Новости.

Против него возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию, а в отношении его последователей – по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера.

По данным правоохранителей, блогер сейчас находится за границей.

Летом текущего года в соцсетях распространились скандальные видео с домогательствами к девушкам на улицах. Подобное поведение молодых людей связывали с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным действиям в отношении женщин.

Создатель "курсов по домогательствам" учил мужчин прикасаться к незнакомым женщинам под любыми предлогами.

В 2019 году Роскомнадзор заблокировал сайт коуча за призывы к беспорядочным половым связям.

судыпроисшествия

