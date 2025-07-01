Милонов обещал угостить шавермой тех, кто "притащит" блогера Лесли в Россию

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 обещал угостить хорошей шавермой тех, кто "притащит" блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов) в Россию.

Парламентарий подчеркнул, что у блогера сейчас большие проблемы.

"Он находится вроде в Польше или в какой-то другой стране. Скрывается от российского правосудия, поскольку против него возбуждено уголовное дело, и его последователей задерживают и помещают под арест в РФ. Так что его дни сочтены", – отметил Милонов.

Ранее коуч написал заявление в СК на депутата, а также на бизнесмена Андрея Ковалева. Однако, по словам Милонова, реагировать на это – дискредитировать себя.

Депутат напомнил, что Лесли проходит по делу как организатор, и подчеркнул, что он сможет разобраться с проблемами через покаяния и осуждения. По мнению Милонова, такие люди, как блогер, страдают глубокими психиатрическими проблемами.

"Всяко лучше сидеть здесь десяточку и выйти на свободу с чистой совестью, чем быть убитым каким-то польским националистом", – резюмировал парламентарий.

О ситуации с домогательствами на улицах Москвы стало известно 25 июня. Неизвестные мужчины подходили к женщинам и касались их в разных местах.

Выяснилось, что эти случаи были частью тренинга Лесли. По словам одной из пострадавших, коуч продавал курсы с советами насиловать девушек в туалетах, а также предлагал своим ученикам прикасаться к незнакомкам под разными предлогами.

Сам Лесли заявил, что в России для него не будет никаких последствий, и обвинил девушек в "хайпе". Однако спустя время СК против блогера возбудил дело по статье о склонении к совершению изнасилования.

27 июня суд назначил 15 суток административного ареста двум последователям блогера за домогательства. Затем еще одного последователя задержали в Тульской области и арестовали на 2 месяца. Третьему последователю назначен административный арест на 11 суток.