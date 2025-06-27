Движение ограничат в центре Москвы 28 и 29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 22:51

Происшествия

СК РФ приступил к допросу последователя блогера Лесли

Видео: телеграм-канал "Следком"

Еще один последователь блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.) был задержан в Тульской области и доставлен в Москву. Он допрашивается по делу о склонении к изнасилованиям, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Как уточнило ведомство, по месту жительства фигуранта проведен обыск, где обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса блогера.

О ситуации с домогательствами стало известно 25 июня. Неизвестные мужчины подходили к женщинам на улицах Москвы и касались их в разных местах. Выяснилось, что эти случаи были частью тренинга Лесли. По словам одной из пострадавших, коуч продавал курсы, содержавшие советы насиловать девушек в туалетах, и предлагал своим ученикам прикасаться к незнакомкам под разными предлогами.

Позже сообщалось, что пострадавшие планируют обратиться в суд с коллективным иском. При этом сам Лесли заявил, что в России для него не будет никаких последствий, и обвинил девушек в "хайпе".

Спустя время СК возбудил уголовное дело против блогера по статье о склонении к совершению изнасилования. 27 июня суд назначил 15 суток административного ареста двум последователям блогера за домогательства.

Двое последователей блогера Алекса Лесли получили по 15 суток ареста

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика