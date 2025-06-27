СК РФ приступил к допросу последователя блогера Лесли

(настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.)

Еще один последователь блогера Алекса Леслибыл задержан в Тульской области и доставлен в Москву. Он допрашивается по делу о склонении к изнасилованиям, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Как уточнило ведомство, по месту жительства фигуранта проведен обыск, где обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса блогера.

О ситуации с домогательствами стало известно 25 июня. Неизвестные мужчины подходили к женщинам на улицах Москвы и касались их в разных местах. Выяснилось, что эти случаи были частью тренинга Лесли. По словам одной из пострадавших, коуч продавал курсы, содержавшие советы насиловать девушек в туалетах, и предлагал своим ученикам прикасаться к незнакомкам под разными предлогами.

Позже сообщалось, что пострадавшие планируют обратиться в суд с коллективным иском. При этом сам Лесли заявил, что в России для него не будет никаких последствий, и обвинил девушек в "хайпе".

Спустя время СК возбудил уголовное дело против блогера по статье о склонении к совершению изнасилования. 27 июня суд назначил 15 суток административного ареста двум последователям блогера за домогательства.

