Суд арестовал еще одного последователя блогера Лесли

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Савеловский суд Москвы привлек к административной ответственности еще одного последователя блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов) по делу о домогательствах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Инстанция признала Данилу Прыгункова виновным в правонарушении, предусмотренным частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Ему назначен административный арест на 11 суток.

О ситуации с приставаниями стало известно 25 июня. Неизвестные мужчины подходили к женщинам на улицах Москвы и касались их в разных местах. Выяснилось, что эти случаи были частью тренинга Лесли. По словам одной из пострадавших, коуч продавал курсы, содержавшие советы насиловать девушек в туалетах, и предлагал своим ученикам прикасаться к незнакомкам под разными предлогами.

Позже сообщалось, что пострадавшие планируют обратиться в суд с коллективным иском. При этом сам Лесли заявил, что в России для него не будет никаких последствий, и обвинил девушек в "хайпе".

Спустя время СК возбудил уголовное дело против блогера по статье о склонении к совершению изнасилования.

27 июня суд назначил 15 суток административного ареста двум последователям блогера за домогательства. Затем еще одного последователя задержали в Тульской области и арестовали на 2 месяца. По его месту жительства был проведен обыск, где обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса блогера.

