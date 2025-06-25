Юрист Билялова: автор "курсов по домогательствам" Лесли может получить до 10 лет тюрьмы

Сразу несколько девушек пожаловались на домогательства в центре Москвы: мужчины хватали пострадавших за интимные места и предлагали непристойные вещи. Оказалось, молодые люди действовали по указке скандального автора пикап-курсов Алекса Лесли. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Не довели дело до конца"

Фото: телеграм-канал Baza

В Сети распространились видео с рассказами девушек, как посторонние мужчины домогались их в центре Москвы. Все действовали по схожей схеме: сначала пытались познакомиться, потом хватали за интимные части тела и предлагали близость.

Одна из пострадавших, которая попросила сохранить анонимность, рассказала телеканалу Москва 24, что такой инцидент произошел с ней в районе улицы Маросейки 22 июня.





пострадавшая девушка Молодой человек схватил меня за руку, причем он взял слишком решительно. Я от этого оцепенела, оттолкнула. Следующее, что он сделал, – схватил меня за ягодицы, сильно их сжал. Я его снова оттолкнула, сказала, что не знакомлюсь и не хочу с ним общаться. После этого он предложил мне уединиться в туалете.

В том же районе с подобным столкнулась москвичка Полина Хохлома. Она рассказала телеканалу Москва 24, что успела снять мужчину на видео и сразу обратилась в полицию.

"Все видеодоказательства я приложила к заявлению. Когда я сидела там, ждала, пришла еще одна девушка с такой же проблемой", – добавила девушка.

Позднее выяснилось, что мужчины действовали по указке скандального коуча и создателя пикап-курсов Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов. – Прим. ред.). В рамках "телесного тренинга" он агитировал своих подопечных трогать незнакомок против их воли. Волну негатива, которая последовала в Сети, в беседе с телеканалом Москва 24 он объяснил просто: ученики не довели дело до конца.





Алекс Лесли коуч Парни нарушают инструкцию. Они взяли девушку за попу, предложили ей интим, а потом не продолжили беседу, а испугались и убежали. У нее сразу ощущение, что ее разыгрывают либо подошли поиздеваться, и поэтому она возмущается.

Коуч также отметил, что его курсы не нарушают личных границ и законов, а наоборот, могут помочь решить демографические проблемы в России.

Кто будет отвечать?

Столичное управление МВД РФ уже начало проверку по факту обращений женщин из-за домогательств, сообщили в ведомстве.





из сообщения пресс-службы столичного управления МВД РФ Полицейскими в ходе мониторинга средств массовой информации в одном из мессенджеров сети Интернет было обнаружено видеообращение одного из блогеров, в котором он призывал подписчиков своего канала к совершению выше описанных действий.

Кроме того, пострадавшие уже готовят к Алексу Лесли коллективный иск в суд. Наказать коуча предложила и первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, которая обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить все обстоятельства случившегося. Попросила парламентарий и обратить внимание на деятельность самого Лесли с точки зрения законодательства РФ.

"Нельзя, чтобы агрессия и домогательства выдавались за "личностный рост". И чтобы жертвы боялись заявить о нарушении своих прав – потому что их высмеивают, не верят или называют такое поведение нормой", – добавила Горячева в своем телеграм-канале.

Также с просьбой привлечь к ответственности домогавшихся и подстрекателей в правоохранительные органы обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета На наш взгляд, в действиях нападавших есть не только состав административного правонарушения. Возможно, речь может идти и о "развратных действиях" в отношении несовершеннолетних (ст. 135 УК РФ), хулиганстве группы лиц по предварительному сговору (ст. 213 УК РФ).

Женщины готовят иск с жалобой на грубые приставания мужчин в центре Москвы

Наказать мужчин можно и по статье о насильственных действиях сексуального характера (132 УК РФ), если после контакта с ними на теле у пострадавших остались синяки, подчеркнула юрист Анастасия Билялова.

"В этом контексте преступление может быть расценено как совершенное организованной группой. Максимальным наказание для организатора теоретически может быть лишение свободы на срок до десяти лет", – рассказала правозащитник в беседе с Москвой 24.

Однако, по ее мнению, шансы привлечь домогавшихся к уголовной ответственности максимально малы. Если кого-то и накажут, то, скорее всего, по статье 3.8 Кодекса Москвы об административных правонарушениях ("Приставание к гражданам в общественных местах"), в рамках которой предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей, уточнила юрист.

Сам же Лесли в беседе с телеканалом Москва 24 выразил уверенность, что для него никакой ответственности не последует. Он указал, что его "проверяют уже 23 года" и пока никаких проблем якобы не было. По мнению коуча, последствия после такой истории для него могли бы наступить на территории США или Европы, а Россия "пока не дошла до этого маразма".

Кроме того, Лесли в своем телеграм-канале опубликовал заявление в Следственный комитет в отношении депутата Госдумы Ксении Горячевой с требованием проверить ее на "на превышение полномочий, дискриминацию и политическое давление на мужчин".

