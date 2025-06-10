Дочь многоженца Сухова обвинила отца в сексуальных домогательствах

Дочь скандально известного многоженца Ивана Сухова Анна утверждает, что в 14-летнем возрасте пережила домогательства со стороны отца. Общественность в очередной раз требует инициировать проверку в отношении мужчины. Подробности – в материале Москвы 24.

"Много неприятных ситуаций"

Фото: vk.com/Иван Сухов

На днях в эфире федерального телеканала дочь многоженца Ивана Сухова, 19-летняя Анна, сделала сенсационное заявление. Девушка призналась, что отец домогался ее, когда она еще была несовершеннолетней.

По словам Анны, до 14 лет она жила с матерью. Та, заподозрив дочь в курении, отправила ее к отцу "на перевоспитание". У Сухова девочка прожила четыре месяца, а затем сбежала. В эфире шоу она рассказала, что вся жизнь в доме была подчинена строгому распорядку: подъем в 6 утра, готовка, уборка, присмотр за младшими детьми. Но смутило подростка не это: Анна призналась, что было "много неприятных ситуаций".





Анна Сухова дочь многоженца Ивана Сухова Папа взял меня на отдых, почти 5 лет назад. И там, скажем так, он совершил развратные действия по отношению ко мне. "Дочь, закрой глаза", – сказал он мне тогда. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было – он заставил меня прикасаться к нему.

Девушка рассказала, что вскоре отец вновь стал приставать к ней, при этом мужчина заявил дочери, что теперь из нее "достойная жена не выйдет", поэтому пусть лучше она "будет уметь все правильно делать". Через месяц после инцидента Иван попытался внушить Анне, что ничего не было и она все придумала.

"Я не могу сказать, что было изнасилование… Были развратные действия", – уточнила девушка.

Также Анна рассказала, что отец пытался внушить ей, что у нее шизофрения и параноидальное расстройство, а однажды и вовсе пытался ее придушить.





Анна Сухова дочь многоженца Ивана Сухова Я была в комнате, он зашел с пакетом, надел его мне на голову и начал душить, я на две секунды потеряла сознание.

Слова Анны подтвердила ее подруга Оксана Штуклер, с которой та делилась всеми переживаниями. Также девушки заявили, что Сухов домогался и других своих дочерей, одной из которых было 12 лет.

Сам многоженец в студии не появился и на обвинения не отреагировал. По словам телеведущего Дмитрия Борисова, отец пытался помешать и дочери приехать на эфир. Однако пиар-менеджер Ивана Гаянэ Асадова опровергла информацию.

"Я вчера разговаривала с Иваном про Анну, спросила, как он относится к ситуации. И услышала: "Она моя дочь, и я ее люблю. Все, что она говорит и делает… Что ж, значит, так посчитала нужным". В личном разговоре со мной он ни одного плохого слова про Аню не сказал", – заявила Гаянэ.

Зрители и гости шоу призвали привлечь Сухова к ответственности по закону и предложили инициировать проверку в отношении его действий. По словам экспертов, если слова Анны окажутся правдой, многоженцу может грозить до 20 лет лишения свободы. Также гости в студии добавили, что готовы предоставить пострадавшей девушке для защиты хорошего адвоката.

"Женская функция"

Фото: vk.com/Иван Сухов

Иван Сухов стал известен после скандальных интервью, в которых изложил свои жизненные принципы. Например, журналистке Саше Сулим в декабре 2024 года мужчина рассказал о своих взглядах на интимную жизнь. В частности, он не видит смысла в предохранении: по его мнению, заниматься сексом стоит ради рождения детей, а не удовольствия. Такая позиция привела к тому, что в 16 лет Сухов стал отцом семерых детей от разных девушек.

Сейчас, по данным СМИ, у него 30 наследников, 16 из которых живут с ним, а также одна официальная супруга и несколько сожительниц. При этом Иван мечтает еще о 20 детях, причем, по его словам, избранниц его позиция устраивает.

"Право на многоженство", по мнению Ивана, объясняется тем простым фактом, что он мужчина. К тому же Сухов – приверженец патриархальных взглядов и не разрешает своим сожительницам работать, водить машину или видеться с подругами. Они лишь обязаны выполнять свою "женскую функцию" – готовить, убирать, менять подгузники, организовывать быт, делать уроки с детьми. При этом им следует успевать "ухаживать за собой" и встречать с работы "отдохнувшими и свежими".

Однако в 2019-м бывшая сожительница мужчины Юлия Дубилина сбежала от него через девять месяцев после рождения совместной дочери. Женщина рассказала, что многоженец жил на детские пособия, жестоко наказывал детей за любые провинности, даже за плач, а ее обманул, лишив материнского капитала.

