Многоженец Сухов стал отцом в 30-й раз

Фото: youtube.com/Саша Сулим

В семье многоженца Ивана Сухова родился 30-й ребенок. Об этом стало известно в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале.

Младенец появился на свет в начале января, однако его пол не уточняется. По словам Сухова, он еще не полностью выполнил задачу: в его планах дать жизнь еще 20 наследникам.

Общественный резонанс вокруг мужчины появился после его интервью журналистке Саше Сулин. В нем он рассказал об отношениях с матерями своих детей и о методах воспитания. Сухов уточнил, что является приверженцем патриархальных устоев.

В свою очередь, московский уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская заявила о намерении проверить семью. В Госдуме предложили отправить Сухова к психиатру из-за его взглядов на семейную жизнь.

Сам многоженец сказал, что не боится проверок органов опеки. По его мнению, он воспитывает детей достойными людьми. Семья живет на 75 тысяч рублей в месяц в трехкомнатной квартире. Сухов планирует построить дом во Владимирской области, но ипотеку брать не собирается.