В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после слов о многоженстве и Деде Морозе

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Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов призвал проверить муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после его заявлений о многоженстве и Деде Морозе.

"Вся эта "игра" с провокационно-экстремистским подтекстом против наших законов и традиций продолжается лишь потому, что <...> лицо, публично выступающее с подобными радикальными призывами без последствий для него, чувствует свою безнаказанность", – написал Кабанов в своем телеграм-канале.

Как отметил общественник, в заявлениях Аляутдинова имеется проявление радикализма и агрессии. Кабанов также назвал поведение муфтия "нездоровым бредом". По его мнению, если муфтий Москвы не признает российских традиций, то может уехать в страну с более близкой культурой.

Ранее Аляутдинов назвал Деда Мороза и Снегурочку вымышленными персонажами, не имеющими волшебной силы. Он отметил, что верующие мусульмане ассоциируют их с "мультяшными героями".

До этого совет ученых-богословов ДУМ России разрешил заключать до четырех религиозных браков при условии, если муж будет справедливо и равноценно относиться ко всем женам. Однако позже совет улемов ДУМ РФ отозвал богословское заключение в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура России призвала ее отменить.