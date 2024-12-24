В СПЧ удивились радости из-за отзыва разрешения на религиозное многоженство

Фото: 123RF/ferli

Сообщения об отзыве Духовным управлением мусульман (ДУМ) фетвы (постановления богословов. – Прим. ред.) о разрешении религиозного многоженства вызвали слишком позитивную реакцию, считает член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

По его словам, несмотря на отзыв фетвы, ДУМ удалось показать, что российские власти якобы нарушают права мусульман, и тем самым заложить фундамент для антигосударственных выступлений.

Кабанов отметили, что ДУМские провокаторы намеренно провели относительно успешную антироссийскую информационную акцию в пику выступлению президента страны. Причем вместо уголовного расследования за попытки изменения конституционного строя они получили лишь предупреждение прокуратуры.

"В очередной раз они "продемонстрировали" своим радикально настроенным последователям и сторонникам (братьям-исламистам) как внутри нашей страны, так и за рубежом, что "кафирская" власть в России их "притесняет" и не дает им спокойно жить так, как они хотят – по законам шариата", – добавил член СПЧ.

Единственным позитивным моментом в случившемся общественник назвал оперативную реакцию и единую позицию общества и государства.

Ранее совет ученых-богословов ДУМ России разрешил заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Так, мужчине не позволят заключить полигамный брак, если он не может равноценно материально обеспечивать всех жен, включая предоставление отдельного жилья для каждой из них.

Позже муфтий шейх Равиль Гайнутдин выступил с заявлением о том, что фетва о многоженстве не нарушает светских законов. По его словам, основная цель такого постановления заключается в защите прав женщин и детей.

Этому решению возмутились в Госдуме, РПЦ и политических кругах России. Генпрокуратура призвала ДУМ отменить разрешение на многоженство и напомнила организации о российском законодательстве. После этого ДУМ России отозвал фетву о многоженстве.