Муфтий Гайнутдин заявил, что фетва о многоженстве не нарушает светских законов

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Мусульманская фетва, допускающая многоженство, на нарушает светского законодательства, заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

По его словам, основная цель такого постановления заключается в защите прав женщин и детей. Кроме того, речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке – никахе, являющимся внутренним делом мусульманской общины и регулирующимся только внутренними установлениями религии.

Гайнутдин рассказал, что к имамам зачастую обращаются брошенные вторые и третьи жены, а также первые, которые чувствуют себя обманутыми.

"Из-за религиозного невежества наших современников институт религиозного полигамного брака профанируется: многие видят в нем религиозную лазейку для утех. Эти невежды не отдают себе отчет, что второй брак подразумевает создание полноценной семьи со всей вытекающей религиозной ответственностью за супругу, за детей", – приводятся слова Гайнутдина в телеграм-канале ДУМ РФ.

В связи с неполноценной семейной обстановкой страдают, в первую очередь, дети, которые лишены возможности расти и развиваться, считает муфтий. Помимо этого, воины-мусульмане, отправляющиеся на СВО, задаются вопросом, кто позаботится об их семьях в случае гибели.

Председатель ДУМ заявил, что у мусульман в России издавна принято, что вдову погибшего берет в жены его брат, чтобы все дети от этого брака росли под опекой и защитой большой семьи.

Ранее совет ученых-богословов духовного управления мусульман России разрешил заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

Мужчине не дадут заключить полигамный брак, если он не может равноценно материально обеспечивать всех жен, включая предоставление отдельного жилья для каждой из них.

Депутат ГД Виталий Милонов назвал провокацией подобное решение, добавив, что вмешательство в законодательство о семье не является компетенцией религиозных руководителей.