Омбудсмен Ярославская: дети Сухова учатся на семейной форме обучения

Фото: vk.com/Иван Сухов

Дети многоженца Ивана Сухова учатся на семейной форме обучения, академических задолженностей у них нет. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская написала в своем телеграм-канале.

По словам детского омбудсмена, дети Сухова дружелюбны и воспитанны, наблюдаются в медучреждениях. Органы опеки, которые тоже присутствовали в квартире мужчины, подтвердили, что в отношении несовершеннолетних соблюдаются все нормы и требования действующего законодательства, уточнила Ярославская.

Она указала, что дети получают все необходимое, развиваются по возрасту, образованны, физически развиты и общительны. Она выразила опасения, что ребята могут стать жертвами общественного осуждения и буллинга, учитывая общественный резонанс вокруг их семьи.

"Важно помнить: дети не виноваты. Давайте беречь и уважать детей, не вовлекая их в вопросы взрослых. Призываю всех к ответственному поведению", – добавила уполномоченный по правам ребенка в Москве.

Общественный резонанс среди россиян возник после интервью Сухова журналистке Саше Сулим, в котором он рассказал об отношениях со своими тремя женами и о методах воспитания 14 детей.

По словам мужчины, он является приверженцем патриархальных устоев в отношениях с женами. Дети же обучаются дома и лишены гаджетов, а за провинности наказываются ремнем.

Телеведущая Ксения Бородина назвала Сухова психически нездоровым манипулятором, грубо пренебрегающим чувствами своих женщин. В Госдуме многоженца предложили отправить к психиатру из-за его взглядов на то, как должна жить семья.